Foragido é preso durante operação policial na RJ-106

O homem foi detido no local e permaneceu preso, à disposição da Justiça - Foto: Divulgação/ PMERJ

O homem foi detido no local e permaneceu preso, à disposição da Justiça - Foto: Divulgação/ PMERJ

Durante uma operação da Polícia Militar voltada à fiscalização de trânsito e ao combate a irregularidades, realizada nessa quinta-feira (23), em frente ao posto do CPTran na RJ 106, km 164, Zona Zen, Rio das Ostras, agentes abordaram um veículo Corsa branco que seguia pela rodovia.

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Ao verificar a situação dos ocupantes, os policiais constataram que um dos passageiros possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. O homem foi detido no local e permaneceu preso, à disposição da Justiça.