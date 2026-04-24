Cinco pessoas são feridas durante ataque a tiros na comunidade Para-Pedro na Zona Norte

Um ataque a tiros durante uma festa de São Jorge deixou cinco pessoas feridas, nessa quinta-feira (23), na comunidade Para-Pedro, localizada entre os bairros Irajá e Colégio, na Zona Norte. De acordo com a Polícia Militar, a comemoração aconteceu na Rua Pedro Borges. Dois homens em uma moto se aproximaram e atiraram. A dupla seria integrante do Comando Vermelho (CV).

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As vítimas baleadas deram entrada no Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, em Irajá. A corporação informou que dois possuem anotação criminal e um terceiro estava com mandado de prisão em aberto. Ainda não há informações sobre as identificações e estado de saúde de todos os feridos.

O caso é investigado pela 27ª DP (Vicente de Carvalho). Segundo a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.