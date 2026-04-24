Criminoso rouba clientes em bar tradicional da Zona Norte do RJ

Um criminoso armado assaltou clientes de um tradicional bar em Piedade, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira (23). Nas imagens da câmera de segurança do estabelecimento, é possível ver o momento em que o assaltante, usando capacete de motociclista, aborda pelo menos dois homens e rouba os cordões das vítimas.

Com a arma na mão, ele ameaça clientes que estavam almoçando. No local, havia crianças e idosos, alguns deles chegaram a levantar as mãos. Agentes do 4° BPM (Méier) foram acionados para atender à ocorrência de roubo. Ao chegarem ao bar, os policiais confirmaram o crime e realizaram buscas na área.

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O policiamento foi reforçado. A Polícia Civil informou que, até o momento, não houve registro da ocorrência na delegacia da área. O órgão orienta que todos os casos sejam formalmente comunicados para possibilitar a identificação e responsabilização dos envolvidos.