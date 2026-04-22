PRF frustra assalto após troca de tiros em São Gonçalo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens e realizou a apreensão de duas pistolas e munições durante uma abordagem na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A ação aconteceu na madrugada desta quarta-feira (22).

Por volta de 1h, equipes do Núcleo de Operações Especiais (NOE) receberam informações da Central PRF 191 sobre um Jeep/Compass utilizado para a prática de assaltos na BR-101. Os policiais identificaram o referido veículo no km 310 com homens armados rendendo vítimas para subtrair um carro de passeio.

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Um dos suspeitos avistou a viatura, efetuou disparos e fugiu a pé. Os outros dois homens entraram no carro e, na tentativa de fuga, realizaram disparos contra as vítimas e os agentes. Alguns metros à frente, os assaltantes perderam o controle da direção e colidiram contra uma mureta, momento em que foram interceptados.

Na ação, foram apreendidas duas pistolas e munições. Os suspeitos foram presos e socorridos ao Hospital Alberto Torres.

A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP, onde o caso foi registrado.