Ataque a tiros mata três em um bar na Baixada Fluminense

Até o momento não há informações sobre a autoria ou motivação para o crime - Foto: Reprodução/TV Globo

Até o momento não há informações sobre a autoria ou motivação para o crime - Foto: Reprodução/TV Globo

Um ataque a tiros em um bar matou três homens, entre eles o dono do estabelecimento, na noite dessa quinta-feira (23), em Austin, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Queimados foram acionados por volta das 23h50, para atender a ocorrência na Rua Coronel Monteiros de Barros. Quando os bombeiros chegaram, as vítimas já estavam mortas.

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A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). As vítimas foram identificadas como Rafael Wilson Martins de Souza, o dono do estabelecimento Espetinho do Babalu, Leonardo de Assis Ferreira e Vitor da Paixão Aragão. Até o momento não há informações sobre a autoria ou motivação para o crime.