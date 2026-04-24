Suspeitos de cometerem roubos na RJ-140 são presos em Saquarema

Dois homens suspeitos, um de 21 e outros e 36 anos, foram presos acusados de praticarem roubos na RJ-140, na altura do km 12, em São Pedro da Aldeia, nessa quinta-feira (23) .

Agentes do Posto 1.2 foram informados de que suspeitos usando o carro da marca Chevrolet/Onix Joy da cor prata, estariam fugindo do cerco tático realizado pelos policiais do 25º BPM (Cabo Frio), e estariam passando na RJ-106, próximo ao posto.

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Os ocupantes do veículo eram suspeitos de cometer roubos na RJ-140, na altura km 12, em São Pedro da Aldeia. Os agentes conseguiram abordar o veículo, e encontraram dois homens. O mais novo, que possui duas anotações criminais, apresentava ferimento por arma de fogo e o segundo sangramento em um dos pés.

Os acusados foram colocados na viatura e socorridos ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá.

No interior do carro, os agentes encontraram quatro aparelhos celulares, uma máquina de cartão, R$ 16,00 em espécie, um alicate, três cartões bancários, além de três objetos usados para a endolação de drogas.

Os acusados foram conduzidos à 124ª DP (Saquarema) para o registro da ocorrência.