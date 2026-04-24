Casa Brasil terá Folia de Reis A Brilhante Estrela de Belém com entrada gratuita, neste sábado (25)

O grupo apresenta um ato de compromisso cultural, valorizando as raízes do povo e fortalecendo os laços entre a Folia e as comunidades - Foto: Divulgação

O grupo apresenta um ato de compromisso cultural, valorizando as raízes do povo e fortalecendo os laços entre a Folia e as comunidades - Foto: Divulgação

A Casa Brasil, apresentada pelo Ministério da Cultura e pela Petrobras, recebe, neste sábado (25), a Folia de Reis A Brilhante Estrela de Belém, a partir das 15h, com entrada gratuita. O tradicional grupo do Morro da Formiga, na Tijuca, se apresenta na programação do Programa Público do espaço cultural - que recentemente inaugurou as exposições coletiva “Uma Casa Fluminense” e a individual “Cada Cabeça é um Mundo”, da artista Melissa Oliveira.

Com mais de 10 anos de história, a Folia Brilhante Estrela de Belém realiza apresentações para preservar e fortalecer a tradição da Folia de Reis, mantendo viva a fé, a cultura popular e os valores transmitidos de geração em geração. O grupo apresenta um ato de compromisso cultural, valorizando as raízes do povo e fortalecendo os laços entre a Folia e as comunidades.

“Abrimos as portas da Casa Brasil para a Folia de Reis, uma tradição muito forte em nosso estado e em todo o país. Com patrocínio da Petrobras e do Ministério da Cultura, estamos realizando uma programação diversificada no Programa Pùblico, sempre aos sábados, com entrada gratuita. Será uma atração para toda a família neste feriadão”, conta Tania Queiroz, diretora da Casa Brasil.

O cortejo se inicia com a marcha de entrada, marcando a chegada do grupo e saudando o público com respeito e devoção. Em seguida, a apresentação se desenvolve com a chula e outros momentos tradicionais, trazendo ritmo, movimento e a força da manifestação cultural. Ao longo do percurso, os poetas conduzem versos e brincadeiras pelo salão, promovendo interação, alegria e mantendo viva a essência da oralidade e da ancestralidade popular.

“A Casa Brasil ressalta a importância da valorização da cultura popular, exaltando as formas de apresentações no Estado do Rio e Brasil. Neste atual momento, o equipamento cultural tem convidado artistas e grupos para ocupar o prédio histórico, no corredor cultural do centro do Rio. Uma grande oportunidade para acompanhar apresentações históricas”, disse Jocelino Pessoa, diretor da V ARTE.

Exposições em cartaz

A apresentação da folia de reis tem como palco a exposição coletiva “Casa Fluminense”, que reúne 97 obras de 60 artistas de diferentes regiões do estado, com o objetivo de posicionar a Casa Brasil como um espaço central de valorização e difusão da cultura fluminense. A mostra apresenta múltiplos olhares sobre o Rio de Janeiro, abordando temas como diversidade, turismo, identidade e tradições.

Na exposição individual “Cada Cabeça é um Mundo”, Melissa Oliveira apresenta uma série fotográfica sobre o universo das barbearias em comunidades do Rio de Janeiro. Natural do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, a artista destaca o trabalho de profissionais que movimentam a economia criativa local, retratando com cores e identidade visual marcante o cotidiano desses espaços. As imagens foram produzidas em três territórios: Jacaré, Manguinhos e Chatuba.

A visitação acontece de terça a domingo, das 10h às 17h, com entrada gratuita. As exposições ficam em cartaz até 8 de julho.

Casa Brasil: um espaço para todas as culturas

A Casa Brasil, centro cultural do Governo do Estado do Rio de Janeiro, vive uma nova fase após sua reestruturação realizada em parceria com a V ARTE e viabilizada pelo Ministério da Cultura e pelo Governo Federal, por meio da Lei Rouanet, com patrocínio oficial da Petrobras.

Contemplada pelo edital Novos Eixos – Ícones da Cultura Brasileira, a iniciativa concorreu com mais de 8 mil propostas e foi uma das contempladas no Programa Petrobras Cultural e reafirma a missão do equipamento de valorizar a produção artística nacional, ampliar o acesso e colocar a brasilidade no centro de sua atuação.

Serviço

Casa Brasil com Folia de Reis A Brilhante Estrela de Belém

Sábado, 25 de abril, a partir das 15h

Rua Visconde de Itaboraí, 78 – Centro, Rio de Janeiro

Entrada gratuita

Classificação livre