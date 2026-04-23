Justiça de SP decreta prisão preventiva de Poze do Rodo, MC Ryan de SP e dono da Choquei

A 5ª Vara de Justiça Federal de Santos, em São Paulo, aceitou pedido da Polícia Federal e decretou a prisão preventiva de MC Poze do Rodo, Ryan SP, Raphael Sousa, dono da página Choquei, e outros investigados por um esquema bilionária de lavagem de dinheiro.

O pedido foi feito após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) conceder um habeas corpus a eles. Com o avanço das investigações e a análise de provas apreendidas, a PF avaliou que há elementos suficientes para a conversão das prisões temporárias em preventivas.

Os alvos foram presos temporariamente no último dia 15, em uma operação da Polícia Federal. Segundo a investigação, o grupo é suspeito de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão por meio de bets ilegais, rifas clandestinas, tráfico internacional de drogas, uso de empresas de fachada, “laranjas”, criptomoedas e remessas ao exterior.

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No habeas corpus, o ministro Messod Azulay Neto, relator do caso no STJ, considerou ilegal o decreto de prisão temporária por 30 dias. Segundo ele, a própria Polícia Federal havia solicitado prazo de apenas cinco dias, período que já havia se encerrado.

Contudo, segundo a PF, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública diante da gravidade do caso e do volume de recursos envolvidos.

A PF também apontou risco de continuidade das atividades criminosas, além da possibilidade de interferência nas investigações, com destruição de provas ou alinhamento de versões entre os investigados.

Todos os envolvidos foram presos na Operação Narco Fluxo, que investiga uma organização criminosa bilionária especializada em lavagem de dinheiro vindo do tráfico de drogas e de apostas ilegais.