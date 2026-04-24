Quatro homens são presos por furto em prédio abandonado, no Fonseca; Vídeo!

Quatro homens foram presos em flagrante após invadirem e roubarem um prédio desativado na Rua Joaquim Norberto, no bairro do Fonseca, em Niterói, na madrugada desta sexta-feira (24). Na ação, foram apreendidos fios furtados, faca e outros objetos.

De acordo com a Polícia Militar, militares do 12º BPM (Niterói) foram acionados para confirmar a suspeita de furto em um prédio desativado, no Fonseca. Quando os agentes chegaram ao local, testemunhas informaram que quatro homens teriam pulado o muro e invadido o imóvel.

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Após autorização do vigia noturno do prédio, os policiais entraram e se depararam com barulhos de objetos sendo quebrados. Ainda dentro do local, o primeiro suspeito foi localizado, outros dois tentaram fugir porém também foram presos.

Junto com os três presos, foram apreendidos cinco metros de fios cortados, uma chave de boca e uma faca. Os suspeitos foram encaminhados à 78ª DP (Fonseca).

Entretanto, na delegacia as autoridades policiais precisavam buscar o restante do material que estava no local da prisão para a formalização da prisão. Dessa forma, os militares retornaram ao imóvel e acabaram localizando um quarto indivíduo.

Os quatros homens foram presos em flagrante pelo crime de furto.





No primeiro momento os policiais prenderam três suspeitos e logo em seguida, prenderam o quarto Divulgação