Homem é preso após aplicar 'golpe da maquininha' em turista francesa

Os policiais da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) darão continuidade às investigações - Foto: Reprodução/ Google Street View

Os policiais da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) darão continuidade às investigações - Foto: Reprodução/ Google Street View

Um homem foi preso em flagrante por estelionato ao cobrar R$400 em duas caipirinhas para uma turista francesa, nesta terça-feira (21), na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele foi localizado por agentes na altura do posto 4.

Segundo a Polícia Civil, ele praticou o “golpe da maquininha” de cartão. O homem usou o equipamento adulterado para impedir que a vítima visualizasse o valor real da cobrança. De acordo com a equipe, no esquema, os criminosos manipulam o aparelho para fazer cobranças acima do valor informado.

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Policiais da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) darão continuidade às investigações para averiguar outros envolvidos e rastrear a movimentação decorrente da fraude.