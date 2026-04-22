Em Itaboraí, PRF apreende três carretéis de linha cortante

O material foi apreendido, e o indivíduo assinou um Termo de Compromisso para comparecimento em juízo - Foto: Divulgação

O material foi apreendido, e o indivíduo assinou um Termo de Compromisso para comparecimento em juízo - Foto: Divulgação

Na tarde desta terça-feira (21), policiais rodoviários federais apreenderam três carretéis de linha cortante (tipo chilena) na BR-101. A ação foi em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio.

A equipe realizava patrulhamento na rodovia quando teve a atenção voltada para um indivíduo que caminhava às margens da via carregando três carretéis de linha cortante, do tipo chilena.

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Durante a abordagem, o homem foi informado de que estava incorrendo em infração penal, além dos riscos associados à utilização desse tipo de material.

O material foi apreendido, e o indivíduo assinou um Termo de Compromisso para comparecimento em juízo.