Shakira prepara megashow histórico em Copacabana com palco recorde e estrutura gigante

O show de Shakira acontecerá na noite do dia 2 de maio - Foto: Divulgação

O show de Shakira acontecerá na noite do dia 2 de maio - Foto: Divulgação

O palco do megashow da Shakira, em Copacabana, no dia 2 de maio, está sendo montado nas areias da praia e promete ser maior e ainda mais perto do público, se comparado com os palcos de Madonna, em 2024, e Lady Gaga, no ano passado.

Segundo os organizadores, o palco onde Shakira vai se apresentar conta com 1.345 metros quadrados, sendo considerado a maior estrutura já montada para um show na orla carioca.

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O palco ultrapassa o tamanho do que foi montado para Madonna, com apenas 812 m², e do que foi montado para Lady Gaga, com 1.260 m². Como a estrutura será montada mais próxima da plateia, os fãs poderão curtir o show mais perto da cantora colombiana.

A estrutura que está sendo montada conta com uma passarela de 25 metros, interligando o palco à área em frente ao Copacabana Palace, hotel onde a famosa estará hospedada. A altura estimada é de 2,20 metros em relação à areia, e também conta com 500 m² de painéis de LED, que irão aumentar a visibilidade do espetáculo ao longo da faixa de areia.

No total, estarão espalhadas 16 torres de som e vídeo, de Copacabana até o Leme, para assegurar que o som e a imagem estejam com qualidade para o público. Para que todo o público, mesmo à distância, consiga acompanhar a apresentação, cada telão terá a dimensão de 45 m².

Shakira e Brasil

A apresentação nos próximos dias marca a relação da cantora colombiana com os fãs brasileiros, que vem sendo construída ao longo de 30 anos.

O primeiro show de Shakira no país aconteceu no ano de 1997, no interior de São Paulo. Desde essa época, o Brasil tem sido incluído nas turnês, além de a cantora se comunicar fluentemente em português nos shows e entrevistas.

No momento, a artista passa pela América Latina com a turnê “Las Mujeres Ya No Lloran”. No ano de 2024, Shakira fez apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em um show gratuito, no México, a cantora arrastou cerca de 400 mil pessoas para a apresentação.

A expectativa do próximo show no Rio é de que aproximadamente 2,5 milhões de pessoas aproveitem a apresentação na praia. Se esse número se concretizar, pode ultrapassar o público de Madonna, com 1,6 milhão, e de Lady Gaga, com 2,1 milhões.

O show é a terceira edição do projeto “Todo Mundo no Rio”, que torna a Praia de Copacabana o centro de grandes eventos internacionais e gratuitos.

A apresentação está programada para acontecer no dia 2 de maio, com início às 21h45.