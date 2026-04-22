Sarah Andrade e Aline Campos se estranham em festa de encerramento do BBB 26

A festa de encerramento do Big Brother Brasil teve um momento de tensão nos bastidores envolvendo as ex-participantes Aline Campos e Sarah Andrade. As duas, que chegaram a se aproximar em momentos do jogo em meio a desentendimentos com Ana Paula, voltaram a se encontrar no evento, e o reencontro teria gerado desconforto, levando Aline a deixar a festa poucos minutos após chegar.

Para quem pensava que os desentendimentos do reality ficariam restritos ao programa, mas, ao que tudo indica, a rivalidade seguiu fora dele.

Sarah chegou de van junto com outros ex-BBBs, passou rapidamente pela imprensa e não parou para falar com os jornalistas. Já Aline chegou minutos depois por conta própria, atendeu fãs, posou para fotos e concedeu entrevistas à imprensa.

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O que chamou mais atenção, no entanto, foi a permanência de Aline na festa. De acordo com a coluna de Daniel Nascimento, ela ficou por menos de 20 minutos no local e deixou o evento acompanhada do namorado.

Segundo relatos de colegas que também estavam na festa de encerramento e viram todo o ocorrido, o motivo da saída precoce teria sido um desconforto entre as duas. Aline teria dado de frente com Sarah, o que gerou um clima ruim. Diante da situação, ela optou por deixar o evento pouco tempo depois.