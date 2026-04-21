Dois homens são presos em Itaipu acusados de receptação, adulteração e crime ambiental

Dois homens foram presos por agentes da Operação Segurança Presente em parceria com o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) e a 81ª DP, em ação que resultou na apreensão de dois veículos: um roubado e outro com suspeita de clonagem. Além dos veículos, também foi apreendida uma arara-canindé, espécie extinta há mais de 200 anos no Rio de Janeiro, mantida de forma ilegal.

O fato ocorreu na Rua Professor Carlos Correia, após equipes receberem denúncias sobre a localização de um veículo que havia sido roubado no dia 15 de abril, no bairro Itatiaia, em Duque de Caxias. A chave do veículo foi encontrada dentro da lixeira do banheiro dos suspeitos.

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Um dos suspeitos, de 24 anos, ficou preso por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores, já que uma adolescente estava com ele no momento do roubo. Já o outro suspeito, de 44 anos, foi indiciado por crime ambiental. Ambos possuíam antecedentes criminais.

A Guarda Ambiental Municipal realizou o resgate da arara, que foi encaminhada ao Ibama.