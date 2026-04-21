Ação do 7º BPM termina com suspeito preso no bairro Jardim Bom Retiro

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) realizaram uma operação de combate ao crime organizado no bairro Jardim Bom Retiro na manhã desta terça-feira (21).

Durante a ação, a equipe conseguiu localizar e deter um suspeito, além de uma pistola, 2.940 trouxinhas de entorpecentes, carregadores e um rádio comunicador.

Os agentes realizavam patrulhamento no bairro quando avistaram o suspeito. As apreensões ocorreram na rua Antônia Couto.