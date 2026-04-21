Ação do 7º BPM termina com suspeito preso no bairro Jardim Bom Retiro
Agentes apreenderam uma pistola e material entorpecente
min de leitura | Escrito por Redação | 21 de abril de 2026 - 14:01
Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) realizaram uma operação de combate ao crime organizado no bairro Jardim Bom Retiro na manhã desta terça-feira (21).
Durante a ação, a equipe conseguiu localizar e deter um suspeito, além de uma pistola, 2.940 trouxinhas de entorpecentes, carregadores e um rádio comunicador.
Os agentes realizavam patrulhamento no bairro quando avistaram o suspeito. As apreensões ocorreram na rua Antônia Couto.