Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 4,982 | Euro R$ 5,8708
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Tutora é presa após cachorro ingerir 55 pedras de crack

Exames confirmaram a presença de corpos estranhos no estômago e o caso foi registrado como maus-tratos pela Polícia Militar

Escrito por Redação | 21 de abril de 2026 - 15:41
Cachorra está estável e recebeu microchipagem
Uma filhote de cachorro, de 3 meses, foi internada após ingerir 55 pedras de crack, em Joinville, Santa Catarina. Uma das tutoras confessou à Polícia Militar que era a responsável pelas drogas e foi levada para a delegacia. O caso aconteceu na última sexta-feira (17), mas só chegou ao conhecimento das autoridades nessa segunda-feira (20).

A cadela, da raça buldogue francês, chegou a um centro veterinário acompanhada pelos tutores, um casal e a filha. Ao dar entrada, o animal vomitou parte das drogas, em seguida, foram realizados exames de imagem que constatarem mais corpos estranhos no estômago da filhote. 

A filha do casal admitiu ser responsável pelas drogas e foi presa em flagrante. O animal seguiu internado na clínica durante o final de semana e segue em acompanhamento. 

O centro veterinário informou que a cachorra está estável e recebeu microchipagem. Além disso, uma pessoa já se disponibilizou para adotá-la após a alta.

O caso foi registrado pela Polícia Militar como maus-tratos.

