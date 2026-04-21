Tutora é presa após cachorro ingerir 55 pedras de crack
Exames confirmaram a presença de corpos estranhos no estômago e o caso foi registrado como maus-tratos pela Polícia Militar
Uma filhote de cachorro, de 3 meses, foi internada após ingerir 55 pedras de crack, em Joinville, Santa Catarina. Uma das tutoras confessou à Polícia Militar que era a responsável pelas drogas e foi levada para a delegacia. O caso aconteceu na última sexta-feira (17), mas só chegou ao conhecimento das autoridades nessa segunda-feira (20).
A cadela, da raça buldogue francês, chegou a um centro veterinário acompanhada pelos tutores, um casal e a filha. Ao dar entrada, o animal vomitou parte das drogas, em seguida, foram realizados exames de imagem que constatarem mais corpos estranhos no estômago da filhote.
A filha do casal admitiu ser responsável pelas drogas e foi presa em flagrante. O animal seguiu internado na clínica durante o final de semana e segue em acompanhamento.
O centro veterinário informou que a cachorra está estável e recebeu microchipagem. Além disso, uma pessoa já se disponibilizou para adotá-la após a alta.
O caso foi registrado pela Polícia Militar como maus-tratos.