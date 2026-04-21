Botafogo enfrenta a Chapecoense pela Copa do Brasil, nesta terça (21)

Após se enfrentarem pela 12 rodada do Campeonato Brasileiro, no último sábado (18), Botafogo e Chapecoense se enfrentam mais uma vez, mas agora por uma competição diferente. As equipes se enfrentam pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, na tarde desta terça-feira, às 17h, no Estádio Nilton Santos.

O Botafogo chega para esse confronto após vencer a Chape, por 4 a 1, pelo Brasileiro. O resultado manteve a invencibilidade do técnico Franclim Carvalho a frente do Alvinegro. São quatro jogos com duas vitórias e dois empates na conta do português.

Mesmo vivendo um momento conturbado fora de campo com mais um transferban imposto pela Fifa, a equipe tem conseguido render dentro das quatro linhas e emplacou uma sequência de seis jogos sem derrotas.

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Pelo lado da Chape, o time catarinense está a dez partidas sem conseguir uma vitória e amarga a vice lanterna no Campeonato Brasileiro. O clube tenta mudar a chave para conseguir fazer uma temporada melhor.

Provável escalação do Botafogo: Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Allan (Medina), Danilo e Edenilson; Matheus Martins, Júnior Santos e Arthur Cabral.

Provável escalação da Chapecoense: Rafael Santos, Marcos Vinicius, Bruno Leonardo, Eduardo Dona, Bruno Pacheco; Camilo, João Vitor, Higor Meritão; Ênio, Garcez e Marcinho.