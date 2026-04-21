Homem é preso por importunação sexual no Mercadão de Madureira

Ele teria tentado gravar a região dos glúteos das vítimas - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ele teria tentado gravar a região dos glúteos das vítimas - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem que não teve a identidade divulgada foi preso por importunação sexual dentro do Mercadão de Madureira, na Zona Norte, na tarde de ontem (20).

Ele teria tentado gravar a região dos glúteos das vítimas, segundo as informações recebidas pela Polícia Militar, e precisou ser escoltado com a ajuda da equipe de segurança do estabelecimento para não ser linchado.

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O ocorrido gerou um grande tumulto dentro do centro comercial. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver uma multidão seguindo a viatura até a saída do Mercadão, entre gritos de “tarado” e vaias.

Em outras imagens, um homem que fazia parte do tumulto é visto tentando agredir o suspeito e sendo impedido por policiais do 9° BPM (Rocha Miranda).