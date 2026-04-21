Suspeito de latrocínio em Itaipuaçu é preso na Zona Sul do Rio

Russão foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Maricá (DHNSG) - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Russão foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Maricá (DHNSG) - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Maricá (DHNSG) cumpriram, nessa segunda-feira (20), um mandado de prisão contra um acusado conhecido como “Russão”, por participação em um roubo seguido de morte em Itaipuaçu. A captura aconteceu no bairro da Glória, na Zona Sul do Rio.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu na noite de 1º de junho de 2023, quando criminosos armados invadiram uma residência no loteamento Jardim Atlântico, renderam os moradores e roubaram diversos bens, fazendo ameaças durante toda a ação.

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Ainda de acordo com a corporação, a situação se agravou com a chegada de policiais militares ao local, quando houve confronto armado. Um homem de 41 anos, que estava sob o domínio dos criminosos, foi atingido por um disparo e não resistiu aos ferimentos.

As investigações apontaram que o suspeito é um dos participantes diretos do crime, o que levou à expedição do mandado de prisão preventiva pela Justiça. Após trabalho de monitoramento, equipes localizaram o acusado e realizaram a prisão na Glória.

Com o cumprimento do mandado, Russão foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Maricá (DHNSG) e, de lá, será transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.