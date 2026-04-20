Perseguição policial termina com mulher baleada e apreensão de drogas em São Gonçalo

Uma mulher foi encontrada ferida dentro de um carro após uma perseguição que terminou em troca de tiros na noite desta segunda-feira (20), no Colubandê, em São Gonçalo.

De acordo com informações da polícia, agentes faziam patrulhamento após receberem uma denúncia de que um veículo preto estaria saindo do Jardim Catarina transportando armas e drogas. O carro foi localizado no bairro Colubandê, e, ao perceber a tentativa de abordagem, o motorista fugiu.

Durante a perseguição, houve troca de tiros. Em meio à fuga, o condutor perdeu o controle da direção, abandonou o veículo e escapou a pé. Até o momento, ele não foi localizado.

Dentro do automóvel, os agentes encontraram uma mulher baleada. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, e a área foi isolada para a realização da perícia.

No interior do carro, também foram apreendidos uma pistola e sete tabletes de maconha, além de um documento de habilitação em nome de um homem que pode ter ligação com o caso.