Homem acusado de integrar milícia é preso acusado de agredir a namorada

Um criminoso, conhecido como ‘Red Bull, suspeito de ligação com milícia, foi preso nesta segunda-feira (20) por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) da Zona Oeste, por ser acusado de agredir a namorada e ameaçar de morte pessoas ligadas a ela. A ocorrência aconteceu em Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, a prisão foi decretada pela Justiça após representação da delegada responsável pelo caso. O crime teria acontecido dois dias antes do acusado ser preso.

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A vítima sofreu agressões físicas durante um episódio. De acordo com a investigação, ela foi atingida com socos, tapas e chutes. Após o ataque, foram constatadas lesões como hematomas pelo corpo, cortes no rosto e fraturas no nariz e na boca. O imóvel da vítima também foi danificado.

A polícia informou que o suspeito vai responder por lesão corporal, ameaça, injúria, dano e violação de domicílio. Durante a ação policial, foi apreendido um veículo ligado ao investigado. Dentro do carro, foram encontradas roupas semelhantes a uniformes policiais e porta carregadores. A polícia também apura indícios de adulteração do automóvel.

As investigações também incluem a análise de áudios ligados ao suspeito, nos quais ele faz ameaças contra pessoas próximas à vítima. O conteúdo está sendo periciado e integra o inquérito. Segundo a delegada responsável pelo caso, o homem também foi autuado por suspeita de envolvimento com grupo paramilitar que atua na Zona Oeste. O caso segue em investigação para apurar possíveis conexões do suspeito com atividades criminosas na região.