Motorista de aplicativo é espancado por criminosos em SG

A vítima teve diversas fraturas e escoriações pelo corpo - Foto: Reprodução - TV Globo

A vítima teve diversas fraturas e escoriações pelo corpo - Foto: Reprodução - TV Globo

Um motorista de aplicativo foi agredido por criminosos após deixar uma passageira no bairro de Alcântara, na tarde da última sexta-feira (17). O homem foi agredido com socos e chutes e ainda foi enforcado com o próprio crucifixo que carregava no pescoço.

As agressões resultaram em fraturas na clavícula, polegar do pé direito e também diversas escoriações pelo corpo.

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A sessão de espancamento só teve fim, após uma pessoa, não identificada, que passava pelo local realizar disparos para cima o que assustou os criminosos.

De acordo com nota divulgada pela empresa em que ele é prestador, eles estão prestando apoio ao motorista e ajudando nas investigações. O app também lamentou o ocorrido.

Diligências estão sendo realizadas pela Polícia Civil para encontrar os responsáveis pelas agressões.