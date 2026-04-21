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Motorista de aplicativo é espancado por criminosos em SG

As agressões só pararam quando uma pessoa, não identificada, atirou para o alto e assustou os criminosos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 21 de abril de 2026 - 09:40
A vítima teve diversas fraturas e escoriações pelo corpo
A vítima teve diversas fraturas e escoriações pelo corpo -

Um motorista de aplicativo foi agredido por criminosos após deixar uma passageira no bairro de Alcântara, na tarde da última sexta-feira (17). O homem foi agredido com socos e chutes e ainda foi enforcado com o próprio crucifixo que carregava no pescoço.

As agressões resultaram em fraturas na clavícula, polegar do pé direito e também diversas escoriações pelo corpo.

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A sessão de espancamento só teve fim, após uma pessoa, não identificada, que passava pelo local realizar disparos para cima o que assustou os criminosos.

De acordo com nota divulgada pela empresa em que ele é prestador,  eles estão prestando apoio ao motorista e ajudando nas investigações. O app também lamentou o ocorrido.

Diligências estão sendo realizadas pela Polícia Civil para encontrar os responsáveis pelas agressões.

Tags:

alcântara motorista de aplicativo São Gonçalo

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