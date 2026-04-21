Troca de tiros na Transolímpica deixa três pessoas baleadas

A troca de tiros teve início depois que policiais militares reagiram à ação criminosa - Foto: Reprodução - Redes Sociais

A troca de tiros teve início depois que policiais militares reagiram à ação criminosa - Foto: Reprodução - Redes Sociais

rês pessoas foram baleadas e um criminoso foi preso durante uma tentativa de assalto a um veículo elétrico, na Transolímpica, próximo à Estação Padre João Cribbin, na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio, no começo da manhã desta terça-feira (21). A troca de tiros teve início depois que policiais militares reagiram à ação criminosa.

O Corpo de Bombeiros informou que duas das vítimas baleadas estão em estado grave. O crime ocorreu pouco antes das 7h e reuniu equipes de segurança na via.

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A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que agentes do 14º BPM montaram um cerco depois de receberem informações sobre suspeitos em um carro na Transolímpica, em direção à Barra da Tijuca. No momento da abordagem, houve troca de tiros, o que deixou dois suspeitos baleados. Eles foram levados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer. Além deles, uma mulher também foi atingida e encaminhada para a mesma unidade de saúde.

A PM também informou que agentes do BPVE prenderam um homem e que duas pistolas foram apreendidas, além de dois veículos terem sido recuperados. Uma viatura também foi atingida durante a ação.

Médica do SAMU vira refém

Na tentativa de fuga dos criminosos, uma médica do SAMU foi feita de refém. O criminoso usou o carro da mulher, um Fiat Toro vermelho, para fugir do cerco policial e acabou usando a vítima como refém por pouco tempo.

O carro da profissional chegou a ser atingido por tiros efetuados a partir do carro elétrico que estava sendo usado pelos criminosos.

Trânsito na localidade

Uma faixa da Transolímpica, no sentido Deodoro, próximo à estação do BRT, precisou ser interditada para o trabalho de remoção dos veículos envolvidos.

O trânsito na localidade apresentou retenções nos dois sentidos, com trânsito intenso na direção da Barra da Tijuca, por volta das 7h45. Motoristas receberam a orientação de não trafegar pela área da Vila Militar até o término da ocorrência.

A investigação da ocorrência está sob responsabilidade da delegacia da área.