Partes de um corpo humano são localizadas dentro de um valão em Realengo

Foram encontradas partes de um corpo na manhã desta segunda-feira (20) dentro de um valão na Avenida Frederico Faulhaber, em Realengo, na Zona Oeste. O local fica em frente a uma escola municipal da região.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 11h43. Os membros foram encaminhados ao Instituto Médico Legal do Centro (IML). O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Não há informações sobre a dinâmica do crime.