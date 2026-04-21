Partes de um corpo humano são localizadas dentro de um valão em Realengo
O local fica em frente a uma escola municipal da região
min de leitura | Escrito por Redação | 21 de abril de 2026 - 09:41
Foram encontradas partes de um corpo na manhã desta segunda-feira (20) dentro de um valão na Avenida Frederico Faulhaber, em Realengo, na Zona Oeste. O local fica em frente a uma escola municipal da região.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 11h43. Os membros foram encaminhados ao Instituto Médico Legal do Centro (IML). O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Não há informações sobre a dinâmica do crime.