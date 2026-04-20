Drill, um dos criminosos mais procurados em Niterói, é preso no Fonseca

Apontado como uma das lideranças do tráfico de drogasna comunidade Santo Cristo, no bairro do Fonseca, Alex Moreira Pereira, conhecido como “Drill”, de 42 anos, foi preso em uma residência abandonada por policiais militares do 12º BPM (Niterói), na manhã desta segunda-feira (20).



Ao longo da operação, os agentes conseguiram prender outros quatro suspeitos em flagrante. A ação resultou na apreensão de um arsenal bélico da organização criminosa, como: dois fuzis, sendo um calibre 5.56 e o outro 7.62, ambos com a numeração raspada; uma granada; 66 munições calibre 7.62; 30 munições calibre 5.56; quatro carregadores de fuzis; uma capa de colete tático; dois rádios transmissores; além de 290 pinos de cocaína; 140 pedras de crack e 6 aparelhos celulares.

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Segundo a Polícia Militar, Drill possui uma extensa ficha criminal, totalizando 11 anotações criminais, tendo passagens por homicídio e tráfico de drogas.

Os presos e o material apreendido foram encaminhados à 78ª DP (Fonseca), onde a ocorrência foi registrada, e os presos continuam à disposição da Justiça.