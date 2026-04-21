Viradouro celebra Dia de São Jorge com evento gratuito e apresentação do elenco para o Carnaval 2027

A Unidos do Viradouro, atual campeã do Carnaval Carioca, realiza, no dia 23 de abril, a partir das 17h, a “Noite de Jorge”, em sua quadra, em Niterói. Com entrada gratuita, o evento celebra o Dia de São Jorge e tem como destaque o encontro com a coirmã Unidos de Vila Isabel, além de show completo de Renan Oliveira, apontado como um dos destaques da nova geração do pagode. A programação inclui ainda a apresentação oficial do elenco para o Carnaval 2027, com Wander Pires, acompanhado pelo mestre Ciça, grande destaque do campeonato deste ano, e o recém-contratado e consagrado casal de mestre-sala e porta-bandeira, formado por Marcella Alves e Phelipe Lemos. Representando a Unidos de Vila Isabel, participam o intérprete Tinga, mestre de bateria Macaco Branco e alguns destaques da terceira colocada de 2026. O encontro também promete reunir sambas memoráveis das duas escolas.

O evento marca o início da preparação da Viradouro em busca do bicampeonato, com a apresentação do time que estará à frente do próximo desfile, reunindo segmentos e profissionais responsáveis pela construção do novo projeto da escola.

A programação inclui ainda momento de oração e queima de fogos em homenagem a São Jorge. Também terá a participação do DJ Falcão e venda de feijão amigo ao público.

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Serviço

Noite de Jorge

23 de abril de 2026

A partir das 17h

Av. do Contorno, 16 – Barreto, Niterói

Entrada gratuita

Show completo de Renan Oliveira e participação da Unidos de Vila Isabel

Apresentação oficial do Time Viradouro – Carnaval 2027

Feijão amigo: R$ 25,00

Camarotes e informações: (21) 2828-0658