Foragido com 29 anotações criminais é preso na RJ-106, em Rio das Ostras

Um homem de 24 anos, que estava foragido da Justiça, com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação, foi preso na RJ-106, na altura do km 164, no Parque de Tubos, em Rio das Ostras, na noite desta segunda-feira (20). Segundo a polícia, ele possui 29 anotações criminais, incluindo registros por tráfico e associação para o tráfico.



Agentes da Guarnição do Posto 4.4 estavam fiscalizando o trânsito na região quando foi dada a ordem de parada para uma motocicleta com dois ocupantes. Durante a abordagem, foi confirmado que o veículo estava sendo usado como transporte de aplicativo e que tanto o piloto quanto o garupa estavam seguindo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

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Porém, após os dados do passageiro serem consultados no sistema da Polícia Militar, foram encontradas divergências nas informações fornecidas, pois o homem havia repassado dados de outra pessoa.

Para verificar a identidade do homem, os agentes usaram o recurso de reconhecimento facial, quando acabou sendo encontrado um mandado de prisão em aberto.

O homem foi conduzido à 128ª DP (Rio das Ostras), onde permanece preso.





O homem permanece preso Reprodução