Três homens são presos pela PM no 'Minha Casa Minha Vida', em Maricá

Foram apreendidos material entorpecente em grande escala e três radio transmissores - Foto: Divulgação

Foram apreendidos material entorpecente em grande escala e três radio transmissores - Foto: Divulgação

Policiais do 12° BPM (Niterói) prenderam três suspeitos por tráfico de drogas na Comunidade Minha Casa Minha Vida (MCMV), no bairro Itaipuaçu, em Maricá. A ocorrência aconteceu na manhã desta segunda-feira (20).

Segundo a PM, a equipe policial foi até a comunidade MCMV para verificar denúncias apuradas pelo Disque Denúncia. Ao chegar no local, os militares conseguiram fazer a prisão de três suspeitos que estavam traficando na área.

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Com os traficantes, foram apreendidos uma enorme quantidade de material entorpecente e três rádios transmissores. Os criminosos foram encaminhados à 82ªDP (Maricá).