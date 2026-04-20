PM mobiliza 4,5 mil policiais para reforçar patrulhamento durante o feriado de Tiradentes

A Secretaria de Estado de Polícia Militar planejou um amplo esquema de segurança para mais um feriado no Rio de Janeiro, desta vez o de Tiradentes, líder e principal personagem da Inconfidência Mineira. A partir desta sexta-feira (17/04), 4.482 policiais militares estarão empregados extraordinariamente até a próxima terça-feira (21/04) em estradas, vias expressas, pontos turísticos, partidas de futebol e praias com maior circulação de banhistas.

Leia também:

Operação no Vidigal prende três pessoas e apreende armas e drogas

Tiroteio no Vidigal deixa turistas presos no Morro Dois Irmãos

Nas estradas, serão empregados 780 policiais mobilizados pelo Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), responsável pela condução dos 1º e 2º Batalhões de Polícia Rodoviária (1º e 2º BPRv) e do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran). Equipes dos batalhões operacionais de área darão apoio ao policiamento de rodovias estaduais e em algumas federais, como a BR-101, no trecho entre Niterói e Manilha, em Itaboraí.

Nas vias expressas, o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) estará com efetivo reforçado de policiais e viaturas, visando a ampliação de suas ações ostensivas. Também participam diretamente das ações nas principais vias de circulação de veículos equipes das Rondas Especiais de Controle de Multidões (RECOM) e do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM).

Na Rodoviária do Rio, equipes do Batalhão de Polícia de Turismo (BPTur) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) estarão intensificando as abordagens e revistas aos ônibus e passageiros. O BPTur estará ainda com esquema diferenciado nos principais pontos turísticos da capital, como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Porto Maravilha, como também em suas bases no interior do estado.

A corporação também seguirá com o reforço de efetivo direcionado à Operação Praia, com concentração de equipes nas orlas das Zonas Sul e Oeste da Capital, de Niterói, Região dos Lagos, Costa Verde, dentre outras. Somente na orla da região metropolitana, serão empregados extraordinariamente perto de 1100 policiais militares.

Ainda nesse contexto, o Grupamento Aeromóvel (GAM) realizará o monitoramento aéreo de estradas, vias expressas e da orla, mantendo contato direto com o Centro Integrado de Comando Controle (CICC), que também realizará o acompanhamento contínuo das imagens dos drones da corporação e de milhares de câmeras distribuídas pelo espaço urbano, sobretudo nas áreas de maior concentração de pessoas.