Prêmio literário nacional com inscrições abertas: publicação e premiação em dinheiro

A Editora Proverbo está com as inscrições abertas para a segunda edição do Prêmio Proverbo, iniciativa que chega em 2026 com a proposta de impulsionar a criação literária em língua portuguesa e ampliar o alcance de novas vozes no cenário nacional. Autores e autoras de todo o Brasil já podem submeter seus trabalhos até o dia 15 de junho, exclusivamente pelo site do Prêmio: https://proverboeditora.com.br/premio-proverbo/.

Com tema livre, o concurso contempla três categorias — conto, poesia e livro infantil — e busca textos inéditos que apostem na força da linguagem, na originalidade e na capacidade de envolver o leitor. Mais do que uma competição, o prêmio se consolida como uma vitrine para escritores que desejam transformar palavras em presença no mercado editorial.

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Além de reconhecimento, os vencedores receberão premiação em dinheiro — que chega a R$ 3 mil para os primeiros colocados de cada categoria —, publicação das obras e exemplares impressos. Os textos selecionados também passam a integrar o catálogo da editora, ampliando sua circulação e diálogo com o público leitor. Como coroamento desse percurso, os autores premiados serão convidados para participar da Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), onde terão seus livros lançados oficialmente.

O processo de avaliação será conduzido por uma comissão julgadora formada por profissionais do campo literário, com critérios que valorizam qualidade estética, criatividade e consistência estrutural. As obras devem ser enviadas sob pseudônimo, garantindo imparcialidade durante a análise.

Podem participar escritores maiores de 18 anos, residentes no Brasil e com CPF válido. As inscrições estão sujeitas a uma taxa, e cada participante pode concorrer em mais de uma categoria. Um ponto de atenção: o edital não permite o uso de inteligência artificial na criação dos textos, reforçando o compromisso com a autoria e a originalidade.

O cronograma prevê a divulgação dos finalistas em julho e o anúncio dos vencedores no final do mesmo mês, com lançamento das obras entre agosto e setembro.

O edital completo está no site: https://proverboeditora.com.br/premio-proverbo/. Dúvidas podem ser enviadas por e-mail: editoraproverbo@gmail.com.

Instagram: @editoraproverbo

Site: https://www.proverboeditora.com.br

Página do prêmio: https://proverboeditora.com.br/premio-proverbo/.