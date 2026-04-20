Polícia Civil acaba com torneio ilegal de canto de pássaros silvestres na Baixada Fluminense

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente - Foto: Divulgação

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente - Foto: Divulgação

Em uma ação silenciosa e estratégica, policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) deflagraram, neste domingo (19/04), uma operação para acabar com um torneio clandestino de canto de pássaros silvestres. Os agentes encontraram diversas aves em gaiolas em um sítio em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Mais de trinta pessoas foram conduzidas para a especializada para prestar esclarecimentos.

A operação ocorreu a partir de um intenso trabalho investigativo e de monitoramento que identificou a realização de uma disputa ilegal de canto de pássaros silvestres, prática conhecida como “baderna”, em um sítio na Baixada Fluminense.

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Durante a ação deste domingo, os agentes confirmaram as informações e encontraram diversos pássaros de espécies silvestres sendo mantidos em gaiolas para a realização do torneio clandestino. Os animais são protegidos pela legislação ambiental e a materialidade dos fatos também será comprovada por meio dos laudos periciais.

No local, os indivíduos ainda realizavam um grande churrasco com piscina e área de lazer. Foram apreendidas gaiolas, diversos celulares, equipamentos utilizados nas competições e algumas bandeiras com alusão aos grupos responsáveis pela competição irregular.

Mais de 30 pessoas que estavam no local foram conduzidas à DPMA para prestar esclarecimentos. Os pássaros passarão por cuidados veterinários e, posteriormente, serão reintroduzidos na natureza.

As investigações continuam para identificar outros integrantes do grupo e responsabilizar todos criminalmente.