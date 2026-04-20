Polícia apreende drogas e prende suspeito na Viradouro, em Niterói
Suspeito foi detido na localidade conhecida como “Bala Halls”
Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de entorpecentes e na prisão de um suspeito na tarde deste domingo (19), na comunidade do Viradouro, em Niterói.
De acordo com informações, durante patrulhamento de rotina realizado por equipes do 12º BPM ( Niterói) pela Travessa Deolinda Cruz, na localidade conhecida como “Bala Halls”, os agentes identificaram um homem em atitude suspeita.
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Ao notar a presença dos policiais, o homem tentou fugir, dando início a um cerco com apoio de outras equipes. O suspeito acabou sendo alcançado e abordado. Durante a ação, ele indicou aos agentes o local onde escondia materiais ilícitos.
Na operação, foram apreendidos 34 invólucros de maconha, 18 pedras de crack, 16 pinos de cocaína, além de R$ 20 em espécie, um aparelho celular e material utilizado para embalar drogas.
O homem foi conduzido à 77ª DP (Icaraí), onde o caso foi registrado e segue em andamento.