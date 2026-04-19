Fluminense vence o Santos na Vila Belmiro e encosta na ponta do Brasileirão
Savarino, Castillo e John Kennedy marcaram os gols do Tricolor, que chegou a 23 pontos
O Fluminense venceu o Santos por 3 a 2 neste domingo (19/04), em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Savarino, Castillo e John Kennedy marcaram os gols do Tricolor, que chegou a 23 pontos na tabela de classificação e assumiu a vice-liderança da competição.
A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía volta a campo na próxima quinta-feira (23/04) para enfrentar o Operário-PR, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será às 21h30, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).
PRIMEIRO TEMPO
O Fluminense teve a primeira oportunidade da partida em chute para fora de Hércules aos sete minutos, mas o Santos abriu o placar logo depois, aos oito. O Tricolor voltou ao ataque e conseguiu o empate. Aos 13, Savarino cobrou escanteio e Facundo Bernal cabeceou para fora. Aos 23, Savarino recebeu de Castillo, finalizou de fora da área e acertou o ângulo para marcar um golaço.
Após o gol, o Tricolor dominou a posse de bola e tomou as rédeas do confronto. Com constantes trocas de passes no ataque, o Fluminense construiu chances para virar o jogo. Aos 24 minutos, após vantagem de falta em Castillo, a bola sobrou para Kevin Serna mandar para fora com desvio. Aos 38, Facundo Bernal chutou de longe, a bola resvalou no defensor e foi para escanteio. Aos 42, Hércules recebeu de Guga pela direita, cortou para o meio e finalizou de esquerda para fora.
SEGUNDO TEMPO
Na volta do intervalo, o Santos marcou no início, aos 11 minutos, e o Fluminense logo empatou. Aos 14, Guga recebeu de Savarino e cruzou na medida para Castillo cabecear no canto e igualar o confronto pela segunda vez.
Em uma segunda etapa truncada e marcada pela intensidade nas disputas, o Fluminense tentou achar espaços no ataque e chegou ao gol da vitória após bela construção ofensiva. Aos 40 minutos, Guga cruzou na área, John Kennedy completou para o fundo da rede e deu os três pontos ao Tricolor.