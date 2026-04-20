Operação na Fazendinha termina com arma e drogas apreendidas

A ocorrência foi encaminhada para a 79ª DP (Jurjuba), onde o caso foi registrado - Foto: Divulgação

A ocorrência foi encaminhada para a 79ª DP (Jurjuba), onde o caso foi registrado - Foto: Divulgação

Dois suspeitos foram detidos em uma operação do 12º BPM (Niterói), na tarde deste domingo (19), na comunidade da Fazendinha, no bairro Sapê, em Niterói.

A ação teve início após equipes do GAT (Grupamento de Ações Táticas) verificarem uma denúncia recebida pelo Disque-Denúncia sobre a comercialização de entorpecentes na Travessa das Flores.

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Durante o patrulhamento na localidade, os policiais se depararam com indivíduos em atividade suspeita. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram fugir, mas foram cercados após um cerco.

Um homem de 27 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido.



Com os suspeitos, os agentes apreenderam uma pistola calibre .45, sem numeração, além de oito munições do mesmo calibre. Também foram recolhidos 162 invólucros de maconha, 160 pinos de cocaína, 110 pedras de crack, R$ 69 em espécie, dois aparelhos celulares e dois radiotransmissores.

A ocorrência foi encaminhada para a 79ª DP (Jurjuba), onde o caso foi registrado.