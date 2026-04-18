Corpo encontrado na Boa Viagem é de zelador que desapareceu após sair do trabalho em Niterói

O corpo encontrado boiando na manhã deste sábado (18), na Praia da Boa Viagem, em Niterói, é do zelador Alexandre Moraes, de 47 anos, que estava desaparecido desde a última terça-feira (14). A identificação foi feita por familiares no Instituto Médico Legal (IML). Segundo relatos, a princípio, não foram constatadas lesões aparentes no corpo, e a causa da morte ainda será esclarecida.

Alexandre havia sido visto pela última vez após sair do trabalho, no Centro de Niterói, por volta das 17h15. De acordo com a companheira, ele informou que iria até uma casa lotérica e que o dia havia sido corrido, com idas ao banco para resolver pendências. Horas depois, já durante a noite, o zelador fez o último contato, afirmando que ainda estava na rua, mas que retornaria para casa. A última visualização no WhatsApp foi registrada às 21h34. Desde então, ele não respondeu mais mensagens.

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Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Alexandre deixa o local de trabalho vestindo uma blusa listrada verde. Em seguida, ele é visto saindo do condomínio. O desaparecimento passou a preocupar ainda mais quando, no dia seguinte, ele não compareceu ao trabalho, algo considerado incomum por colegas.

Já na manhã deste sábado, o corpo foi avistado por um frequentador da orla, próximo às pedras da Praia da Boa Viagem, o que mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Em nota, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro informou que o caso foi registrado na 76ª DP. Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato.