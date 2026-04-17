Douglas Ruas é eleito o novo presidente da Alerj

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) elegeu Douglas Ruas (PL) como presidente da Casa e Dr.Deodalto (PL) como secretário, em votação feita nesta sexta-feira (17). O deputado, eleito pela segunda vez, foi o único a se candidatar ao cargo.

Ruas foi eleito por 44 votos, com uma abstenção. Dos 70 deputados da Casa, 45 participaram da votação. A sessão foi aberta por volta das 11h13.

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A eleição, que foi aprovada pela maioria da Casa na última quarta-feira (15), aconteceu quase um mês depois que Ruas já havia sido eleito anteriormente para a presidência em uma votação relâmpago, criticada pela oposição e anulada, horas mais tarde, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ).

Ao verificar o caso, a Justiça considerou que o processo aconteceu de forma irregular. O entendimento foi de que a escolha do novo presidente só poderia acontecer após a retotalização dos votos determinada pela Justiça Eleitoral, etapa necessária após a perda de mandato do deputado que ocupava o cargo anteriormente.