Suspeitos de tráfico são presos com drogas e rádios transmissores em Itaboraí
Ação da PM ocorreu durante patrulhamento na comunidade Beira Rio, no bairro Apollo II
Policiais militares do 35º BPM (Itaboraí) prenderam dois homens acusados de envolvimento com o tráfico de drogas na manhã deste sábado (18), na comunidade Beira Rio, localizada no bairro Apollo II, em Itaboraí.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela RJ-104 com o objetivo de coibir roubos de veículos e cargas na região, quando recebeu informações sobre a atuação de traficantes na localidade. Após um cerco tático, os agentes conseguiram deter os suspeitos.
Com a dupla, foram apreendidos três rádios transmissores e drogas. Um dos presos possui diversas anotações criminais, incluindo registros por roubo, tráfico de drogas e crimes contra a mulher, tendo deixado o sistema prisional recentemente.
Os acusados foram encaminhados para a 71ª DP (Itaboraí), onde o caso foi registrado e apresentado à autoridade policial. A ocorrência estava em andamento até a última atualização.
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