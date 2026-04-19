Suspeitos de tráfico são presos com drogas e rádios transmissores em Itaboraí

Policiais militares do 35º BPM (Itaboraí) prenderam dois homens acusados de envolvimento com o tráfico de drogas na manhã deste sábado (18), na comunidade Beira Rio, localizada no bairro Apollo II, em Itaboraí.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela RJ-104 com o objetivo de coibir roubos de veículos e cargas na região, quando recebeu informações sobre a atuação de traficantes na localidade. Após um cerco tático, os agentes conseguiram deter os suspeitos.

Com a dupla, foram apreendidos três rádios transmissores e drogas. Um dos presos possui diversas anotações criminais, incluindo registros por roubo, tráfico de drogas e crimes contra a mulher, tendo deixado o sistema prisional recentemente.

Os acusados foram encaminhados para a 71ª DP (Itaboraí), onde o caso foi registrado e apresentado à autoridade policial. A ocorrência estava em andamento até a última atualização.

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