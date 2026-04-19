Botafogo atropela Chapecoense e vence por 4 á 1 na Arena Condá, em Santa Catarina

O Botafogo foi até a Arena Condá, em Chapecó, na noite desse sábado (18), e teve uma vitória maiúscula contra o time da casa. Os gols do Alvinegro foram marcados por Matheus Martins e Edenilson.

A vitória por 4 á 1 começou a ser construída cedo. Em um intervalo de dez minutos o Botafogo já tinha balançado as redes em três oportunidades.

O primeiro gol foi marcado por Edenilson após uma jogada ensaiada de escanteio. Quatro minutos depois, Danilo achou um belo passe para Matheus Martins ampliar o placar.

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Antes do fim do primeiro tempo, Edenilson marcou de cabeça seu segundo gol na partida, após um belo cruzamento de Vitinho. Na primeira etapa ainda teve tempo para a Chape descontar com um golaço de Marcinho.

No segundo tempo a partida não mudou muito e o Botafogo continuou mandando no jogo e aos 35 minutos do segundo tempo, Matheus Martins fechou a conta com um golaço de fora da área.

O Alvinegro agora emplacou uma sequência de seis jogos sem derrotas e subiu para a 7 posição do Campeonato Brasileiro, já a Chape, chegou a dez jogos seguidos sem vitória e está na vice lanterna do Brasileirão.

Os times irão se enfrentar novamente na próxima terça-feira (21), mas agora em partida valida pela Copa do Brasil.