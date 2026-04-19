Fiscais encontram mais de 350 kg de alimentos impróprios para consumo em padaria no Rio
Estabelecimento, em Bonsucesso, foi interditado, no último sábado (18)
Uma padaria, localizada em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, foi interditada por condições inadequadas de estrutura e higiene, em ação realizada no último sábado. Equipes da Prefeitura do Rio encontram no local mais de 350 kg de alimentos impróprios para consumo.
A ação foi realizada pela Subprefeitura da Zona Norte e pelo Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio). Na fiscalização, os agentes acharam produtos e equipamentos sem identificação, além de vetores de doenças na área de manipulação de alimentos.
Foram descartados 356 kg de mercadorias impróprias para consumo, muitas já fora do prazo de validade e armazenadas em condições insalubres.
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Ainda foram verificadas falhas graves no estado de conservação e na manipulação dos alimentos. As equipes encontraram vestígios de pragas, como fezes de rato e presença de baratas, além de outras irregularidades.
"É inadmissível que o consumidor seja exposto a riscos à saúde e à vida ao ingerir produtos nessas condições. A Subprefeitura da Zona Norte atua de forma integrada com a Vigilância Sanitária e seguirá intensificando as fiscalizações para proteger a saúde da população", disse o subprefeito Douglas Araújo.
A ação foi realizada após uma série de denúncias nas redes sociais da subprefeitura.