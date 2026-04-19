Jovem é detido com drogas, granada e simulacro de arma em operação policial em Itaboraí (veja vídeo)

Um jovem de 18 anos foi preso por policiais militares na noite deste sábado (18) durante uma operação contra o tráfico de drogas na Rua Treze, no bairro Itambí, em Itaboraí.

A ação foi realizada por equipes do setor de inteligência e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 35ºBPM (itaboraí), com foco também no combate a roubos de veículos e cargas na rodovia BR-493. A equipe circulava pela estrada, quando recebeu informações sobre a presença de integrantes do tráfico na localidade.

Após um cerco tático, os agentes conseguiram capturar o suspeito. Com ele, foram apreendidos 80 pinos de cocaína, 34 trouxinhas de maconha, 136 pedras de crack, além de um simulacro de pistola, uma granada ofensiva, um rádio transmissor, um celular, um cinto tático com coldre e R$ 76 em dinheiro. O caso foi registrado na 71ª DP Itaboraí).

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