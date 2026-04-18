Zelador desaparece após sair do trabalho para ir a lotérica no Centro de Niterói

O zelador Alexandre Santos, de 47 anos, está desaparecido desde a última terça-feira (14), após sair do trabalho, no Centro de Niterói, informando que iria a uma casa lotérica realizar um depósito. Desde então, ele não foi mais visto. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Alexandre deixa o local de trabalho. Nas gravações, ele aparece vestindo uma blusa cinza com listras verdes. Em seguida, há registros dele saindo do condomínio e indo embora.

De acordo com a esposa, Flávia Rocha, o homem deixou o trabalho por volta das 17h15 e disse que passaria na lotérica antes de retornar para casa. Ele também comentou que o dia havia sido corrido, com compromissos em banco para resolver pendências. Horas depois, já à noite, Alexandre fez o último contato por mensagem, afirmando que ainda estava na rua, mas que voltaria em breve. A última visualização no WhatsApp foi registrada às 21h34. Após esse horário, ele não respondeu mais.

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Inicialmente, a família chegou a cogitar um problema no celular, já que o aparelho havia apresentado problemas semanas antes. No entanto, a hipótese foi descartada diante da ausência prolongada de contato. A preocupação aumentou quando, no dia seguinte, moradores do condomínio onde Alexandre trabalha informaram que ele não havia comparecido ao serviço, algo considerado incomum por colegas.

“Isso nunca aconteceu. Ele é muito responsável, sempre sai do trabalho e vem direto para casa. Todo mundo gosta muito dele”, contou Flávia. Segundo parentes, Alexandre não tem histórico de desaparecimento e não apresentava comportamento diferente nos dias anteriores ao sumiço.

Amigos e familiares seguem mobilizados nas buscas e pedem ajuda para localizar o zelador. Informações que possam ajudar podem ser repassadas às autoridades. A família já fez buscas, que incluíram visitas a unidades hospitalares e delegacias. O registro do desaparecimento foi feito no Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), nesta quinta-feira (16). A Polícia Civil segue investigando o caso. Informações que possam auxiliar na localização de Alexandre podem ser repassadas diretamente à família através do telefone (21) 99785-7095.