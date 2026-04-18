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Corpo é avistado boiando na Praia da Boa Viagem, em Niterói, na manhã deste sábado

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias da morte

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 18 de abril de 2026 - 15:33
Por volta das 7h53, o corpo já estava próximo às pedras, visível para quem passava pelo local
Por volta das 7h53, o corpo já estava próximo às pedras, visível para quem passava pelo local -

Um corpo foi encontrado boiando no mar nas primeiras horas da manhã deste sábado (18), na Praia da Boa Viagem, em Niterói, chamando a atenção de pessoas que estavam na orla. 

A situação foi notada por um frequentador que praticava exercícios na região. Por volta das 7h53, o corpo já estava próximo às pedras, visível para quem passava pelo local.

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O caso mobilizou equipes de resgate. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e atuam na ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias da morte.

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