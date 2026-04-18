MC Poze do Rodo passa primeira noite em Bangu 1 após prisão

O artista foi transferido para a unidade na sexta-feira (17), após ter a prisão mantida durante audiência de custódia - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O artista foi transferido para a unidade na sexta-feira (17), após ter a prisão mantida durante audiência de custódia - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O cantor MC Poze do Rodo passou a primeira noite na Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, o Bangu 1, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O artista foi transferido para a unidade na sexta-feira (17), após ter a prisão mantida durante audiência de custódia. Antes, ele estava no Presídio José Frederico Marques, em Benfica.

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A prisão ocorreu na última quarta-feira (15), durante uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema de movimentações financeiras consideradas ilegais. Segundo as investigações, o grupo utilizaria diferentes mecanismos para ocultar a origem do dinheiro. O caso segue sob investigação.