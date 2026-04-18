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Professor de escola particular é preso por estuprar alunos de 8 anos

Segundo a Polícia Civil, a tia de uma das meninas esteve na delegacia relatando que o abuso ocorreu durante uma aula de robótica

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 18 de abril de 2026 - 15:34
Agentes da 39ª DP (Pavuna) o encontraram em casa, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro
Agentes da 39ª DP (Pavuna) o encontraram em casa, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro -

Foi preso nesta sexta-feira (17), um professor de uma escola particular de Costa Barros, na Zona Norte, por violência sexual contra três alunas de 8 anos de idade. Agentes da 39ª DP (Pavuna) o encontraram em casa, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil, a tia de uma das meninas esteve na delegacia relatando que o abuso ocorreu durante uma aula de robótica. O professor organizou uma atividade e, enquanto as meninas a realizavam, tocou as partes íntimas delas, se valendo de sua posição durante a classe.

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Os policiais localizaram o criminoso após realizarem buscas em diferentes endereços ligados a ele. Ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, sendo encaminhado a uma unidade prisional do Estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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