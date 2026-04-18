Polícia investiga morte de bebê após atendimento em UPA na Ilha do Governador

A morte de uma bebê de 1 ano e 6 meses identificada como Aylla dos Santos Lahyre de Oliveira, após atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, está sendo investigada pela Polícia Civil. De acordo com informações iniciais, a criança foi levada à unidade de saúde na última quinta-feira (16), apresentando dor na gengiva, possivelmente relacionada ao nascimento dos dentes. Segundo relatos de familiares, ela chegou ao local consciente e sem sinais aparentes de gravidade.

Após passar pela triagem, o caso foi classificado como não urgente. No entanto, durante o atendimento, o quadro clínico teria se agravado, sendo necessário o encaminhamento para outros setores da unidade, onde recebeu medicação. A criança não resistiu e morreu ainda na unidade.

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O caso foi registrado na delegacia da região e segue sob investigação. A direção da UPA informou que o atendimento foi realizado conforme os protocolos adotados. Já a instituição responsável pela gestão da unidade afirmou que abriu uma sindicância para apurar as circunstâncias da morte. A defesa da família acompanha o caso e aponta a necessidade de apuração rigorosa sobre as condições do atendimento prestado, considerando a rápida evolução do quadro clínico da criança.