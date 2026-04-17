Pré-vestibular gratuito da Biblioteca A Casa Amarela abre 60 vagas com bolsa-auxílio no Rio

As inscrições devem ser feitas por meio do perfil oficial da biblioteca no Instagram - Foto: Divulgação

As inscrições devem ser feitas por meio do perfil oficial da biblioteca no Instagram - Foto: Divulgação

Estão abertas desde quarta-feira (15) as inscrições para o pré-vestibular gratuito promovido pela Biblioteca A Casa Amarela. Parte das vagas ainda acompanham uma bolsa-auxílio para garantia dos estudos, sendo uma importante oportunidade para quem deseja se preparar para o ingresso no ensino superior. As aulas têm início previsto para o dia 4 de maio e serão realizadas nas unidades de Anchieta e Ricardo de Albuquerque.

Ao todo, são oferecidas 60 vagas, distribuídas igualmente entre as duas localidades: 30 para a unidade de Anchieta e 30 para a de Ricardo de Albuquerque. O projeto tem como objetivo ampliar o acesso à educação e fortalecer a formação de estudantes da região, oferecendo ensino de qualidade de forma totalmente gratuita.

"Estamos abrindo portas para os jovens. Vamos garantir o acesso ao curso de um lado, e também oferecer esse auxílio para que os estudantes apostem nos seus sonhos com mais tranquilidade. No final, cada vaga desse pré-vestibular é uma semente de um futuro que a gente quer para o Rio", afirmou Pedro do Livro, idealizador e fundador da Biblioteca A Casa Amarela.

As inscrições devem ser feitas por meio do perfil oficial da biblioteca no Instagram. Lá estão disponíveis todas as orientações sobre o processo seletivo.

As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h, horário pensado justamente para facilitar a participação de estudantes que trabalham ou possuem outras atividades ao longo do dia.

Entre os destaques da iniciativa está a oferta de 40 vagas com bolsa-auxílio, benefício destinado a estudantes e profissionais em início de carreira.

Com a ação, a Biblioteca A Casa Amarela reforça seu papel como local de suporte a criança, o adolescente e as famílias, promovendo educação acessível e criando novas perspectivas para jovens e adultos da Zona Norte do Rio de Janeiro.