Lenda do basquete, Oscar Schmidt morre em São Paulo

Ainda não se sabe o que provocou a morte de Oscar, um dos maiores ídolos da história do esporte brasileiro - Foto: Divulgação

Ainda não se sabe o que provocou a morte de Oscar, um dos maiores ídolos da história do esporte brasileiro - Foto: Divulgação

O ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, de 68 anos, o 'Mão Santa', morreu na tarde desta sexta-feira (17). Oscar foi encontrado desacordado em sua residência, em Alphaville. Logo, e socorrido pelo SAMU para um hospital em Santana de Parnaíba (SP), onde faleceu. Ainda não se sabe o que provocou a morte de Oscar, um dos maiores ídolos da história do esporte brasileiro.

Em 2011, Oscar foi diagnosticado com câncer no cérebro, passando por cirurgias e quimioterapias. Em 2022, o ex-jogador anunciou estar curado da doença recebendo alta médica e demonstrando ótima recuperação.

Dono de uma das carreiras mais marcantes do esporte brasileiro, Oscar Schmidt fez história ao disputar cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos. Referência ofensiva, o camisa 14 foi várias vezes o maior pontuador do torneio e deixou atuações inesquecíveis, como a partida em que anotou 55 pontos contra a Espanha nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, marca que permanece como recorde olímpico em um único jogo.

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Com a Seleção Brasileira de Basquete, o capítulo mais simbólico foi escrito nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. Na final, Oscar comandou a vitória por 120 a 115 sobre os Estados Unidos, resultado que representou a primeira derrota dos norte-americanos em casa na história da competição.

Além disso, Oscar conquistou o bronze no Mundial de Basquete de 1978 e encerrou sua trajetória pela seleção com números impressionantes: 7.693 pontos em 326 partidas oficiais, disputadas entre 1977 e 1996.

Esse legado foi recentemente celebrado com sua homenagem no Hall da Fama do COB, reconhecimento à dimensão de sua contribuição ao esporte nacional.