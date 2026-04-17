Disque Denúncia pede informações sobre acusado de estupro de jovem entre 2019 e 2023

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou nessa quinta-feira (17), um cartaz para auxiliar nas investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá (DEAM), a fim de obter informações que levem à localização e prisão do foragido da Justiça, Thiago Naziel da Silva, de 40 anos.

Thiago, é acusado pelo crime de estupro de uma jovem entre os anos de 2019 a 2023, período no qual teria cometido vários episódios de abusos sexuais contra a vítima. Cabe ressaltar, ainda, que E.O.S. de 73 anos, pai de Thiago, foi condenado por ter estuprado a mesma vítima enquanto ela ainda era criança.

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Em vez de reprovar o comportamento criminoso e hediondo de seu pai, Thiago, adotou conduta semelhante, estuprando a vítima em várias oportunidades e adotando “modus operandi” criminoso, que seu pai usou, antes de ser preso em 15 de dezembro de 2015, com condenação de 09 anos e 4 meses de reclusão, em regime atual de semiaberto, pelo crime de estupro de vulnerável.

Diante dos fatos, a Autoridade Policial da DEAM de Jacarepaguá, requereu junto à Justiça, um pedido de mandado de prisão em desfavor de Thiago Naziel, que foi deferido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Jacarepaguá, Espécie de prisão: Preventiva, pelo crime de Tipificação Penal: crime de Estupro, definindo-o como constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar/permitir ato libidinoso.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça , favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido