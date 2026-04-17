Mulher é atacada por pitbull em condomínio no Rio; vizinhos dizem que namorado incentivou o ataque
Um vizinho que tentou apartar a situação também foi atacado
min de leitura | Escrito por Redação | 17 de abril de 2026 - 14:05
Uma mulher identificada foi atacada por um cachorro da raça pitbull em um condomínio no bairro de Ramos, no Norte da cidade do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (16). Segundo os vizinhos,o namorado da moça, mandou o animal atacá-la.
Ainda de acordo com os vizinhos, as brigas entre o casal são constantes e não foi a primeira vez que o cachorro mordeu a mulher. Um vizinho que tentou apartar também foi atacado. A vítima foi levada para o Hospital Getúlio Vargas, mas já recebeu alta.
Ela teve ferimentos na cabeça e no corpo. O caso foi registrado na 21ª DP.