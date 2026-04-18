PM apreende arma e grande quantidade de drogas na comunidade da Chácara, em Niterói

Uma ação do 12º BPM resultou na apreensão de uma arma de fogo e grande quantidade de drogas na manhã deste sábado (18), na comunidade da Chácara, em Niterói. De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento na Rua Jornalista Moacyr Padilha quando iniciaram uma incursão na localidade. Durante a operação, a equipe se dividiu para ampliar a área de busca.

Na ação, um homem foi abordado com um rádio transmissor. Em seguida, os policiais se depararam com três suspeitos em fuga. Um deles foi alcançado e, segundo a corporação, estava com uma mochila contendo entorpecentes, além de uma pistola calibre 9mm, com numeração suprimida, na cintura. Ainda segundo a PM, o suspeito tentou sacar a arma no momento da abordagem, sendo rapidamente contido pelos agentes.

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Com os demais envolvidos, um deles foi flagrado com quatro papelotes de maconha e afirmou ser usuário, alegando que estava no local para comprar drogas. O terceiro abordado não portava material ilícito e também disse que estava na região com o mesmo objetivo. Ao todo, foram apreendidos 717 invólucros de maconha, 82 pedras de crack, 38 pinos de cocaína, além de R$228 em espécie. A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP, onde o caso foi registrado e segue em andamento.